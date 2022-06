Oggi 25 giugno: Giornata Mondiale del marittimo. Oggi, 25 giugno, si celebra la giornata mondiale del marittimo (Day of the seafarer), istituita nel 2011 dall’International Marittime Organization per celebrare i lavoratori delle navi mercantili. Dal 2010 si è voluto esprimere apprezzamento e gratitudine alla Gente di mare proveniente da ogni parte del mondo per il loro contributo unico al commercio marittimo internazionale, all’economia mondiale ed alla società civile nel suo complesso.

Koji Sekimuzi direttore generale dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo) intese esprimersi riguardo al significato intrinseco di tale giornata riprendendo l’esortazione rivolta dal segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon,