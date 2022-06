Oggi 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista o il Sacro Cuore di Gesù?

Sul calendario è segnata la festa di San Giovanni, ed è tutto pronto in alcuni paesi per festeggiare secondo le proprie tradizioni: falò, cibi tradizionali…

Però, quest’anno la data coincide con la solennità del Sacro Cuore, a cui la liturgia dà priorità, per cui la Messa che commemora la nascita del Battista passa al giorno successivo, sabato 25, o a quello precedente, giovedì 23.

La grande celebrazione del Sacro Cuore di Gesù è variabile. I cattolici la ricordano il venerdì successivo alla festa del Corpus Domini, perché in un giorno come questo Santa Margherita Maria Alacoque ha avuto una visione in cui Gesù le ha chiesto che “il primo venerdì dopo l’ottava del Santissimo Sacramento” si dedicasse “una festa particolare per glorificare il Suo Cuore”.

Liturgicamente, la Chiesa dà più importanza alla festa del Sacro Cuore che a quella della nascita di San Giovanni Battista. È una solennità, il grado più alto di festa liturgica.

È una solennità, tuttavia, anche la nascita del cugino di Gesù, una delle uniche tre nascite che la Chiesa cattolica venera da tempo immemorabile, insieme a quella di Cristo e a quella della Vergine Maria.