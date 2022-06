Oggi 24 Giugno: Giornata internazionale delle donne al volante. Oggi, 24 giugno, si festeggia la Giornata internazionale delle donne al volante. E’ stato questo giorno dal comitato della Women’s World Car of the Year, composto da 50 giornaliste del settore automobilistico, è carica di significato. Il 24 giugno del 2018, cadeva l’ultimo steriotipo sull’uso delle auto da parte delle donne nel mondo. L’Arabia Saudita fece venire meno il divieto alla guida delle donne. Questa ricorrenza può sembrare superata ma la realtà non è esattamente questa, come spiega Marta Garcia, presidente di Women’s World Car of the Year:

“Le donne costituiscono la metà della popolazione nella maggior parte delle nazioni, e possono dare al settore una grande accelerazione”.

“Sfortunatamente – aggiunge Garcia – finora non sono state il target per le case automobilistiche, nonostante tutto”.

Influenza delle donne

Nelle nazioni più avanzate il pubblico femminile influenza più dell’80% degli acquisti di auto. Secondo quanto riporta Forbes, il 62% dei clienti che compra nuove vetture negli USA è donna. A questo aumento corrisponde anche un incremento delle donne nel settore dell’auto, a cominciare dalle giornaliste, come le 50 che assegnano il premio Women’s World Car of the Year. Un riconoscimento che viene assegnato non alla miglior auto per le donne, ma alla migliore secondo le donne. Questo premio è nato in un momento in cui le donne non avevano ancora trovato spazio nel settore automobilistico, ma che continua a sottolineare la loro presenza in un ambito ancora percepito come prettamente maschile.