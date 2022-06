Oggi 23 giugno: Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite . Ogni anno, il 23 giugno, si celebra il Public Service Day, la Giornata del Servizio Pubblico, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2003. Nella stessa data, nel 1978, è stata adottata proprio la Convenzione sui rapporti di lavoro.

L’obiettivo di questa giornata è quello di “celebrare il valore e la virtù del servizio pubblico alla comunità”, mostrandone il contributo per il progresso dell’umanità, e anche incoraggiando i giovani a iniziare la carriera in questo settore così prezioso per tutti.