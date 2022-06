Oggi 21 giugno la Chiesa festeggia San Luigi Gonzaga, gli auguri in Costiera Amalfitana

Auguri di buon onomastico al dott. Luigi Colangelo, a Luigi Criscuolo della CONAD di Minori — a don Luigi Colavolpe, sacerdote amalfitano- a Luigi Amendola, vogatore della Regata Storica – al dott. Luigi Frezza psicologo salernitano – a Luigi Criscuolo vice sindaco di Conca dei Marini – al prof. Luigi di Ruocco dell’IPSAR di Maiori, pres. dei cuochi salernitani, presidente dell’ANMI di Minori – a Luigi PROTO patron del ristorante Torre Normanna di Maiori – all’imprenditore Luigi Mormile di Minori – a Gino Schiavo patron dell’albergo Rufolo di Ravello, al prof, scrittore Luigi Torino di Roccapiemonte – a Luigi Ruocco chef di cucina in pensioine –

E auguri alla mia nipotina Giorgia che compie gli anni con in regalo una media supereccellente a scuola

E in ricordo dello scrittore Luigi di Lieto di Minori