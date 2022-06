Oggi 21 giugno: Festa della Musica. Ogni anno il 21 giugno infatti si celebra la Festa della Musica, nota anche come World Music Day, una delle più importanti feste a valore culturale che sia mai stata istituita.

Origini della Festa della Musica

Joel Coen nel 1976 lavorava come produttore radiofonico per la radio France – Musique e ideò i Saturnali della Musica. Propose un’apertura notturna della radio il 21 giugno, invitando musicisti di ogni tipo a scendere in strada per suonare e la radio avrebbe contribuito a diffondere gli eventi live. L’idea di Coen fu ripresa nel 1982 dal Ministero della Cultura francese che diede ufficialmente vita alla Festa della Musica. La prima Fête de la Musique è proposta dalle 20.30 alle 21.00 del 21 giugno 1982, giorno simbolico che richiama riti pagani e l’antica tradizione delle Feste di San Giovanni.

Lo slogan francese è concepito nel 1983, “Faites de la musique!” che significa “Fate la musica!” da un’omofonia del titolo della festa stessa.

Perché viene celebrata il 21 Giugno?

L’astronomia fissa generalmente in questa data il Solstizio d’Estate. Il solstizio – dal latino Sol, Sole, e Sistere, fermarsi è il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo cammino lungo l’eclittica (cioè il suo percorso apparente) il punto di declinazione massima o minima. Il 21 giugno è il giorno che ci regala il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata, perché il Sole raggiunge il punto più alto dell’orizzonte. Il fenomeno deriva dall’inclinazione naturale della Terra in relazione al piano sul quale essa ruota attorno al Sole. Inoltre oggi è momento più propizio per rivolgersi alla dimensione più profonda di sé stessi e ritrovare il contatto con la natura.