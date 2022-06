Oggi 20 giugno: Giornata mondiale dei profughi. La Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, viene oggi 20 giugno per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione sui profughi (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Fù celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione.

Ogni anno l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) seleziona un tema comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo.

Scopo di questa giornata!

Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della protezione internazionale e delle migrazioni forzate.

L’appello di Papa Francesco in occasione di questa giornata: