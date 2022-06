Oggi 19 giugno: Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti armati

La Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti armati è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la Risoluzione A/69/L.75 per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti.

Questa data coincide con l’adozione della Risoluzione 1820 del 2008 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il quale ha riconosciuto la violenza sessuale come una strategia di guerra e come minaccia alla pace e alla sicurezza mondiali.

Cos’è la violenza sessuale nei conflitti armati?

La violenza sessuale in situazioni di conflitto è un crimine brutale, perpetrato contro donne, uomini, ragazze e ragazzi e rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani ed uno dei principali ostacoli nel post-conflitto per la riconciliazione e lo sviluppo economico.