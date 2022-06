Una ricorrenza che mette in luce il buon cibo. Oggi 18 giugno: Giornata Mondiale della gastronomia sostenibile. Questa giornata è stata voluta e creata dalle dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2016. Questa giornata mondiale ha anche un motto tutto in suo onore: “agisci: pensa globalmente e mangia localmente.”

Cosa significa “Gastronomia Sostenibile”?

Il termine gastronomia sostenibile si riferisce a quel tipo di cucina che prende in considerazione la provenienza degli alimenti. Inoltre va considerato anche il come questi alimenti sono prodotti e in che modo perviene sino ai nostri piatti.

Possiamo celebrare questa giornata, con azioni che non solo devono essere fatte il giorno della ricorrenza, ma replicate per tutti gli altri giorni dell’anno: