Nuotatori e infartuati interventi della Guardia Costiera , la Vietri sul mare Cetara un incubo . La Guardia Costiera di Salerno ha fatto un super lavoro fra Cilento e Costa d’ Amalfi e non solo perchè è un weekend estivo . Nello specchio d’acqua antistante i Comuni di Vietri sul mare e Cetara dove si stava svolgendo una gara di nuoto in Costiera amalfitana è successo di tutto e di più.

Una ventina i nuotatori, su 350 partecipanti, impegnati nella gara tra Vietri e Cetara sabato che sono stati tratti in salvo grazie ad un intervento coordinato dei vigili del fuoco e della guardia costiera. In particolare tredici di loro erano più gravi e sono stati trasportati dai militari della Capitaneria di porto sul molo a Salerno perché colpiti da ipotermia lieve grazie anche all’aiuto di un gommone della protezione civile. Una volta a terra sono stati subito soccorsi dai sanitari a bordo delle ambulanze e poi trasportati in ospedale per gli approfondimenti medici. Sull’ipotermia il sindaco di Vietri sul mare si dice sorpreso, visto il caldo, ma alcuni nuotatori parlano di 18 gradi e del fatto che vi siano correnti dai rivi che porterebbe l’acqua gelata e che a mare aperto era troppo fredda , cosa successa anche in passato ma con meno problemi organizzativi, si è partiti in ritardo con gli anziani arrivati la sera, senza sole, per tantissimi è stata necessaria la coperta termica , per alcuni è stata sicuramente una bella gara, ma per tanti un incubo La seconda richiesta di soccorso è giunta invece in serata, poco dopo le 21, attraverso una segnalazione giunta alla sala operativa dall’agenzia marittima Della Corte che segnalava la presenza di un infartuato tra i membri dell’equipaggio a bordo della nave M/N Wind Surf a quattordici miglia dalla costa di Agropoli. Sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli è stato eseguito il dirottamente della imbarcazione al vicino porto di Agropoli per eseguire la medical evacuation attraverso una motovedetta della guardia costiera con personale medico a bordo. La persona al momento del trasbordo era cosciente, soccorsa nell’immediato dai sanitari presenti, è stata poi trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ricordiamo il numero di emergenza della guardia costiera, il 1530 e soprattutto, dalla Capitaneria di porto, si ricorda di tenere a mente sempre le regole base per la sicurezza della navigazione e dei bagnanti e di rispettare i limiti di avvicinamento alla costa, soprattutto di quella vietata perchè a rischio crollo, come in Costiera amalfitana. Divieti validi sia per i bagnanti e i diportisti del fine settimana e sia per le imbarcazioni più grandi. Che purtroppo non rispettano , basta vedere che succede negli sbarchi da Amalfi a Positano , per le varie corse da Napoli, Salerno, Capri, Ischia e tutta la Campania, nonostante gli sforzi ottimi della Guardia Costiera, ci vorrebbe l’esercito o limitazioni severe e numero chiuso . Comunque anche il giorno dopo per la Vietri Cetara c’è stato un intervento salvavito a ltri 20 atleti salvati per la gara di nuoto mezzofondo in mare aperto, organizzata dalla Federazione Nazionale Nuoto, tra Cetara e Vietri, per 5 km. Tuttavia , in questo caso, è stato necessario l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, a causa della bassa temperatura dell’acqua, ha prestato assistenza ai partecipanti entrati in ipotermia, dispiegando due equipaggi con moto d’acqua e i soccorritori acquatici di superficie. Tratti in salvo circa 20 partecipanti grazie agli acquascooter che li hanno condotti a riva e affidati al 118. La gara era iniziata alle 9 da Cetara ed è terminata con l’arrivo alle 12 a Vietri: nessuno ha subito gravi lesioni.