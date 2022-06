Novità editoriale: \"La Cattedrale di Vico Equense tra Medioevo e l\'Età Moderna\"

Nella classifica dei santuari più belli d’Italia del 2014, stilata dal canale Marcopolo, si aggiudicava il primo posto la chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense, per la sua affascinante posizione a picco sul mare su uno dei costoni rocciosi della Penisola Sorrentina.

Tale bellezza ha incantato grandi pittori del passato – come Pitloo, Gigante, Achenbach e Ščedrin – che, sulla scorta della tradizione del Grand Tour, giunsero in città nella seconda metà del Settecento e nell’Ottocento, desiderosi di immergersi nell’attraente cornice naturalistica della costiera.

Eppure inspiegabilmente l’edificio religioso, sede vescovile della diocesi Equense dal XIV al XIX secolo, è rimasto sempre un po’ in ombra, come se la forza e la suggestione della sua immagine impedissero di varcarne la soglia, celando indisturbate al suo interno preziose ed in gran parte poco note testimonianze artistiche. Certamente le vicissitudini rivoluzionarie dell’ultimo vescovato e la soppressione nel 1818 ne hanno profondamente condizionato le sorti, privandola dello spazio che ha meritato e merita. A ciò si aggiunga la ferita inflitta alla memoria della Cattedrale dal restauro novecentesco, a causa del quale il monumento è stato condannato ad un oblio per oltre un ventennio.

Invero la chiesa è stata oggetto d’indagine, sia di storici locali che di acclarati studiosi; tuttavia la letteratura prodotta sull’argomento si è concentrata quasi esclusivamente su singoli argomenti, senza mai fornire un’analisi globale dell’edificio.

Di fatto mancava uno studio ragionato e critico degli allestimenti liturgici che, avvalorato da sistematiche esplorazioni archivistiche, cercasse di risalire ai loro committenti, di individuare l’ubicazione originaria degli esemplari decontestualizzati e ricostruire la successione dei loro spostamenti.

A questa mancanza mette però oggi riparo il libro di Maria Celeste Sorrentino – docente e storica dell’arte, con laurea in archeologia e storia dell’arte e diploma di specializzazione all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – edito da Eidos Publishing and Design srl – Nicola Longobardi Editore.

Esso è stato realizzato sotto la guida autorevole del prof.re Pierluigi Leone de Castris, ed è dotato di un importante saggio storico di apertura di don Pasquale Vanacore, a capo dell’ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia, mentre al prof.re Salvatore Ferraro, storico ed Accademico Pontaniano, spetta la revisione finale dell’opera.

“L’autrice ha raccolto ed affrontato questa sfida impegnativa con metodo e serietà – spiega il prof.re Leone de Castris – e ci restituisce infatti, col suo lavoro, non solo un’esauriente monografia sul monumento e sulle opere d’arte in esso contenute, ma una vera e propria ricostruzione storica delle vicende e delle trasformazioni di questo edificio condotta su documenti di prima mano e in gran parte mai utilizzati, a cominciare dalle tante Visite pastorali dal XVI al XIX secolo consultate presso l’Archivio della Curia Arcivescovile di Sorrento-Castellammare di Stabia, e per finire con la documentazione sull’ultimo restauro, indagato grazie alle carte presenti negli archivi delle competenti Soprintendenze e della società RA Consulting, responsabile del progetto.

Grazie allo studio attento di questo materiale documentario e grazie all’intreccio scrupoloso tra queste testimonianze e le opere d’arte ancora conservate in chiesa, il libro costruisce il suo racconto, fonda una base solida per gli studi presenti e futuri, ed è inoltre in grado di gettare luce su alcuni momenti topici della storia, della costruzione e della decorazione dell’ex Cattedrale.

È a studi di questo tipo che ci piacerebbe fosse affidata la memoria e la storia del patrimonio vastissimo e straordinario che in queste “pieghe” della nostra regione ancora si conserva; e che è a figure di giovani capaci di coniugare la passione per la ricerca con un’adeguata competenza professionale e un’adeguata formazione nel campo della storia dell’arte che ci piacerebbe fosse affidato il difficile ma avvincente compito della tutela e della valorizzazione di questo stesso patrimonio.”

Tanti gli esperti del settore della comunità vicana che hanno sostenuto la ricerca della Sorrentino con suggerimenti, libri ed opuscoli.

Encomiabile le generosità della Famiglia Savarese, la quale ha reso possibile la realizzazione di questo pregevole volume, e del parroco don Ciro Esposito che da tempo auspicava la rinascita culturale del monumento identitario della città.