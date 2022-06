Notte prima degli esami, la Benedizione degli studenti nella Chiesa di San Michele a Piano di Sorrento . Una bella iniziativa questa di don Pasquale Irolla nella chiesa carottese . Domani, 22 giugno inizieranno gli esami di maturità 2022. Meno di 24 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti alla prima prova scritta di italiano. Dopo due anni di maturità “rivisitata” a causa della pandemia, l’esame di stato torna “senza sconti”. Due prove scritte e una orale, e, come da tradizione, in vista del tema d’ italiano è scattato il toto tracce.

Tra i temi di attualità più gettonati la pandemia, la guerra fra Russia ed Ucraina, ma anche l’ambiente e la crisi energetica. Un dubbio che verrà sciolto solo domani mattina, quando il Ministero dell’Istruzione consegnerà le 7 tracce, di carattere nazionale, di tre differenti tipologie: due temi di attualità, due analisi del testo e tre tracce di testo argomentativo.

E’ “la notte prima degli esami” anche per tanti lettori di Positanonews in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , al Liceo ad Amalfi, Meta, Sorrento e le altre scuole superiori sono tanti che ci seguono e non, a loro in particolare i nostri auguri e un grande in bocca al lupo