Nidi di rondine distrutti e tartarughe tranciate dalle eliche, cronaca di un orrore senza fine

Ieri, 10 giugno, Festa della Marina Militare, i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, dopo aver celebrato come sempre degnamente l’evento hanno ripreso le normali attività lavorative e, tra queste, quello di un intervenuto per il recupero della carcassa di una tartaruga trovata a galleggiare in mare che era stata tranciata in due parti, presumibilmente dall’elica di un natante, i resti del rettile sono stati poi affidati al servizio veterinario dell’ASL. L’animale era stato ricomposto con un sagolino, segno che altre persone, prima della Guardia Costiera, avevano scoperto la carcassa senza segnalarne la presenza. Due le riflessioni che sorgono spontanee, la prima di carattere sanitario, va infatti ricordato che le carcasse di animali possono essere portatrici di infezioni e possibili zoonosi e pertanto vanno sempre segnalate al servizio veterinario per la messa in sicurezza; la seconda di carattere etico e sociale, dopo la pandemia è sotto gli occhi di tutti il triplicarsi del traffico marittimo privato lungo le nostre coste, in alcuni tratti il via vai di natanti ricorda quello di un’arteria autostradale, sarebbe il caso che le autorità competenti prendessero seri provvedimenti a riguardo, è palese che un tale numero di barche in mare rappresenta un pericolo per tutti, esseri umani compresi. Ma se la situazione per l’incolumità degli abitanti dei nostri mari è allarmante, quella degli uccelli non è da meno. Come racconta Claudio d’Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno: “Ogni anno rondini, rondoni e balestrucci percorrono circa 5.000 km sorvolando montagne, deserti e mari per raggiungere, come ogni primavera, la loro casa. E la loro casa spesso è anche la nostra: sono, infatti, animali abitudinari e solitamente tornano al nido dove hanno vissuto l’anno precedente. Purtroppo, capita spesso che i nidi di questi volatili vengano distrutti o, peggio ancora, uccisi, semplicemente perché sporcano”. Vale la pena ricordare che, come tutta la fauna selvatica, anche questi piccoli volatili fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e che sono protetti dalla legge 157/92, dall’articolo 635 del Codice Penale e dai regolamenti comunali, che ne vietano la distruzione e, in caso di uccisione di pulli, è prevista la violazione più grave dell’art. 544 bis sempre del Codice Penale. Accolte le giuste osservazioni di chi, come il signor d’Esposito, da trent’anni è in prima linea per la tutela della fauna selvatica e l’ambiente in generale, siamo ancora una volta qui a testimoniarvi la distruzione di un nido di rondini, scempio che si è consumato a Vico Equense nell’androne di un’antica dimora dove i volatili erano abituati a nidificare (foto in basso). Su tartarughe, rondini e altri disastri, oggi come ieri, continueremo a informarvi: è il nostro mestiere, nella speranza però che qualcosa cambi domani. Siamo convinti però che non bastino le leggi, occorre invece insistere nella diffusione, sia tra le nuove sia tra le vecchie generazioni, di quella cultura basata sul rispetto di ogni essere vivente. Come sottolineato spesso da Papa Francesco nella nostra società si è smarrito il rispetto della vita stessa mentre tutto quello che non serve a produrre profitto è considerato “scarto” da eliminare compresi gli esseri viventi; quindi i nidi degli uccelli come quelli degli insetti, che danno fastidio, vanno eliminati, i clochard allontanati, i migranti respinti etc.

Di Luigi De Rosa

Nel caso in cui qualsiasi persona, ritrovi un animale ferito o abbandonato può contattare:

Organi di Pubblica Sicurezza ( 112-113 ecc..)

Polizia Municipale del Comune interessato

Corpo Forestale dello Stato (1515) e Polizia municipale (nel caso di animali selvatici)

Contattare il numero di pronto soccorso del Servizio Veterinario della ASL o una delle associazioni animalistiche che operano sul territorio (i numeri per la reperibilità dei Servizi Veterinari delle ASL sono pubblicati sul sito dell’ASL (www.aslnapoli1centro.it) o sono in possesso delle Polizie Municipali – Centralini Comuni e Province (www.comuni-italiani.it).

Le autorità sopra citate attiveranno gli organi preposti al pronto soccorso e all’eventuale trasporto dell’animale.

Nido di rondine distrutto e rondinini uccisi