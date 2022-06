Massa Lubrense ( Napoli ) . Nerano, motoscafi direttamente in spiaggia fra la gente. Laura Cuomo G.O. “Siete criminali”. Come si fa a non condividere questo post? E’ sotto gli occhi di tutti dalla Costa di Sorrento a quella d’ Amalfi la marea di imbarcazioni a motore, dalle barche alle motonavi, che sfrecciano a mare, che fanno manovre assurde negli attracchi , che non spengono il motore . Ci vorrebbe il numero chiuso prima di dover scrivere di qualche tragedia

Siete solo dei criminali nell’indifferenza generale.