Nello Salza Storyteller per Ennio Morricone

Tanto caldo sotto i riflettori del teatro Verdi per la tromba di Sutri, ospite dell’annuale concerto di beneficenza dei circoli Rotary di Salerno, lo strumento disgraziatamente si è inceppato, nel corso di un concerto che ha visto il solista molto controllato e contenuto. Lacrime per Gaetano Pastore che ha parlato e ringraziato il pubblico per il contributo offerto alla causa Ucraina

Di Olga Chieffi

Lacrime sono scorse sul viso del Formatore Distrettuale del Rotary Gaetano Pastore, il quale nella serata del 7 giugno, sul palcoscenico del teatro Verdi, ha avuto il compito di ringraziare il numerosissimo pubblico intervenuto al concerto annuale, promosso dal sodalizio, quest’anno in favore dei profughi ucraini . I palchi e la platea affollati sono un inarrivabile colpo d’occhio per tutti, dopo due anni di fermo, anche per i rappresentanti dei vari distretti Rotary che nel 2019 organizzarono un’altra splendida serata, ospitando il Trio di Monaco formato da eccellenze assolute quali il cornista Alessio Allegrini, il pianista Oliver Kern e il violinista Francesco Manara, mentre quest’anno strambata verso le colonne sonore di Ennio Morricone, il quale fu proprio nel nostro massimo, per ricevere il Premio Luigi Francavilla e dirigere la performance della Roma Sinfonietta, che propose il famoso concerto per tromba, percussioni e archi Ut. E si perché in primo luogo Ennio Morricone è stato un trombettista, e il suo strumento è protagonista di tanta sua musica, poi allievo di Goffredo Petrassi, si divise sin dall’inizio tra una libera adesione al serialismo e la musica extra-colta. Quest’anno i Rotary salernitani, che si sono ritrovati tutti sul palcoscenico, unitamente alle autorità, a cominciare dal “Distretto Rotary 2101”, diretto dal Governatore Costantino Astarita, che ha organizzato la serata, unitamente ai Club Rotary di Salerno presieduti da, Maria Rosaria Lombardi, (Rotary Salerno), Marilena Montera (Rotary Club Salerno Est), Antonella Cocurullo (Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati), Vincenzo Abate (Rotary Club Salerno Duomo), Raffaele Napoli (Rotary Club Salerno Picentia) i quali, insieme al Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, il Prefetto di Salerno Francesco Russo, l’architetto Rosa D’Eliseo Comandante dei Vigili Del Fuoco di Salerno.