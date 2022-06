Nella finalissima l’Italia battuta da una grande Argentina. A Wembley questa sera si è tenuta la Finalissima 2022, lo scontro che vede la vincitrice degli Europei battersi contro quella del Sudamerica. Un’Italia senza sprint dunque contro un’Argentina che ha avuto gioco, bravura e voglia di vincere. Lautaro Martinez inaugura la porta avversaria al 28′ e, sullo scadere del primo tempo, Di Maria raddoppia. Nella ripresa ci pensa Donnarumma a salvare la rete almeno in 3 occasione ma, con l’ingresso di Dybala sul finale, che sigla il terzo gol, c’è la totale resa azzurra. Prosegue quindi la scia negativa per gli uomini di Mancini, che non parteciperanno ai Mondiali dopo aver perso malamente con la Macedonia e che stasera hanno confermato il pessimo stato di forma, unito alla mancanza di idee di gioco.