Nel derby con il San Marzano l’Angri conquista la serie D. Il destino vuole di nuovo l’Angri scontrarsi con il San Marzano per la sesta volta in questa stagione tra campionato, coppe e playoff. Nel campo neutro Squitieri a Sarno, i grigiorossi giocano in casa ma a porte chiuse e, dopo aver realizzato la rete dell’andata, Del Sorbo sblocca il match del ritorno. Poi buon pareggio ma inutile di Meloni e l’Angri viene promosso in serie D. Le parole di mister Turco: “Campionato lunghissimo che ci ha visto sempre protagonisti. In questa stagione i ragazzi sono stati straordinari, hanno sofferto in silenzio dopo la doppia sconfitta ai rigori con Palmese e Puteolana. Ci siamo rimessi a lavoro e dicevamo che nessuno avrebbe potuto rubarci il nostro sogno. Dedico questa vittoria a mia moglie”.