Neffa in Penisola Sorrentina: tappa al ristorante “La Torre One Fire”

Passano gli anni. Passano le mode. Passano le scene. Ma Giovanni Pellino – questo il vero nome del cantautore e rapper campano – resta una certezza, un punto fisso. Il ristorante La Torre One Fire ospita il mito intramontabile di Neffa. Un ristorante di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, che nel corso di queste settimane ha fatto da passerella a personaggi noti tra cui il portiere del Milan Antonio Mirante, che non è nuovo da queste parti. Neffa, che di musica ne capisce, a quanto pare se ne intende anche del buon cibo, quello tradizionale e della nostra terra, prodotto dalla famiglia Mazzola.

Si torna in scena

Il 3 febbraio 2021 Neffa ha annunciato il suo ritorno nella galassia della discografia italiana sotto l’etichetta Numero Uno, confezionando il rinnovato percorso artistico con il primo singolo di una nuova era: Aggio perzo ‘o suonno, realizzato con Coez. Chi è oggi Neffa, anni dopo il suo debutto e la conquista del successo nel segno della musica? Scopritelo con noi, partendo. dalla sua biografia…

La vita dell’artista

Nato a Scafati (Salerno) sotto il segno della Bilancia, il 7 ottobre 1967, Neffa è un affermato cantautore, rapper e produttore discografico con una intensa carriera in continuo divenire. Vive a Bologna, dove si è trasferito all’età di 8 anni con la famiglia, ed è considerato uno dei precursori dell’hip hop italiano e uno dei massimi esponenti del rap nel tessuto nazionale. Impossibile non ricordare canzoni di successo come Fare a meno di te e La mia signorina…