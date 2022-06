Nations league: Debacle Italia,ne prende 5 dalla Germania

Se si fosse giocato al Maracana, ci sarebbe stato bene un Maracanazo. A Moenchengladbach, invece, certi giochi di parole diventerebbero un po’ scurrili, ma il senso è lo stesso: disastro totale. Un’umiliazione mai vista oltre il 5-2 finale. La prima volta che la Germania ci batte in una partita da tre punti nella storia del calcio. Ritorno sulla terra o, se volete, all’Argentina di Wembley. Italia che non esiste, stanca, ferma, scombiccherata, molle, che commette un errore dopo l’altro e non ha, per una volta, il problema del gol perché il problema è difendersi. Se prende gol, crolla. Falliscono tutti, da Bastoni a Calabria a Spinazzola. Fallisce anche il c.t. Mancini che parte a 4, cambia a 3, torna a 4 nel finale inserendo Scamacca solo sullo 0-5. Idee poche e confuse, incartato da Flick. Ora il discorso – non secondario – è decifrare quale sia la vera Italia: quella delle ultime tre partite o questa di Germania e Argentina?

fonte gazzetta dello sport