Napoli. Teatro Bolivar. “La pazza di Chaillot” 

Segnalazione di Maurizio Vitiello – VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR ARRIVERÀ LA PAZZA DI CHAILLOT

La Compagnia Teatro Totale porterà in scena uno spettacolo di Giampiero Notarangelo ispirato al testo di Jean Giraudoux che unisce l’impegno sociale a quello artistico.

“La pazza di Chaillot” sbarcherà al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30 -Zona Materdei, Napoli) venerdì 10 giugno 2022, alle ore 20,30.

Lo spettacolo del regista Giampiero Notarangelo prende spunto dal testo di Jean Giraudoux e dall’omonimo film che ne è stato tratto (con protagonista Katharine Hepburn) e comunica attraverso l’incontro indovinato di diverse forme artistiche.

Danza, teatro, canto…nessuna forma d’espressione prevarrà sulle altre ed è proprio questo approccio a dare il nome alla Compagnia che lo rappresenterà: Teatro Totale.

L’attualità del testo è sconcertante: la distruzione dell’arte e della natura sono la realtà inquietante voluta da grotteschi speculatori senza scrupoli che, avidi di potere e di denaro, convinti che sotto una delle più importanti piazze di Parigi, a Chaillot, vi sia un giacimento di petrolio, non esitano a escogitare un piano per distruggerla. Ma la “Pazza di Chaillot”, con gli amici poeti, i venditori ambulanti e i pazzi, farà di tutto per impedirlo.

Con questo spettacolo “La Compagnia Teatro Totale” porterà in scena delicati contenuti sociali veicolati da un affascinante mix di linguaggi e talenti artistici.

COMPAGNIA TEATRO TOTALE

con

Adriana D’ Agostino (AURELIA Pazza di Chaillot)

Giampiero Notarangelo (CENCIAIOLO)

Carlo Gambardella (PRESIDENTE)

Gennaro Di Franco (PROSPETTORE)

Enzo Bosso (BARONE)

Valentina Bartone (GIUSEPPINA)

Raffaella Castaldi (GABRIELLA)

Elena Dente (COSTANZA)

Andrea Abbruzzese (PIETRO)

Anna Buccione (IRMA)

Gabriele Colicchio (SALVATORE)

Castrese Amoroso (GUARDIA)

Simone Colicchio (CAMERIERE)

Giovanna La Pietra (FIORAIA)

Betta La Pietra (SORDOMUTA)

Andrea Saggiomo (JADIN)

Corpo di ballo LABART Dance: Miena Pasquini,Federica Manco, Mariacristina Pelosi, Fabiana Romano, Andrea Saggiomo

Coreografie Andrea Saggiomo

Scenografa costumista Marta Matano

Regia Giampiero Notarangelo