Napoli, taxi fermo per un’assemblea sindacale: fila di turisti in cerca di un alibus. A raccontare l’episodio è l’associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania, Abbac.

“Riteniamo indecorosa questa situazione che poteva essere evitata e abbiamo chiesto alle istituzioni con assessori comunali Teresa Armato e Edoardo Cosenza e gli enti gestori come #Anm e CircumVesuviana di predisporre ad horas dei collegamenti straordinari bus per consentire a questi viaggiatori di raggiungere in tempo l’ aeroporto ed evitare di essere truffato da qualche abusivo”, affermano.