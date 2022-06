Napoli. Poliziotto si infortuna, il delinquente scappa: fermato da un Ncc di Positano

Questa mattina è avvenuto un episodio alquanto unico nel suo genere. Ore 12, Napoli: i poliziotti hanno tratto in arresto un extracomunitario nei pressi della stazione di Piazza Garibaldi quando improvvisamente uno dei due agenti si infortuna causando inevitabilmente la fuga del pregiudicato. La corsa all’uomo prosegue per qualche metro fino a quando non interviene un autista di Positano che era alla guida del suo veicolo Ncc. Il positanese ha prontamente bloccato il malvivente fino all’arrivo degli agenti che lo hanno successivamente portato via.