Napoli. OdG della Campania. “Vesuvius Film Festival”, 2022. 

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “Vesuvius Film Festival”, 2022.

Sarà presentata venerdì 10 giugno 2022, alle ore 11.30 presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania (Vicolo Santa Maria Cappella Vecchia, 8/B – 4° piano) la terza edizione del “Vesuvius Film Festival”, ideato e diretto da Giovanna D’Amodio ed organizzato dall’associazione “Arteggiando”, dedicata quest’anno alla Memoria del celebre regista Pasquale Squitieri.

Il “Vesuvius Film Festival”, concorso di “Cortometraggi del Sociale e delle Arti”, nasce come concorso di cortometraggi e aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo.

Luogo ideale per vivaci confronti tra gli addetti del settore audiovisivo e il mondo scolastico, il festival promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani.

Il concorso è suddiviso in quattro categorie:

“Junior” riservato a scuole secondarie di primo e secondo grado;

“Senior” per Accademie e Università;

“Filmmaker”

“Parrocchie e Associazioni culturali”

Alla presentazione interverranno, con l’ideatrice e direttrice artistica Giovanna D’Amodio, il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco, la madrina di questa edizione, l’artista Ottavia Fusco, e il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

Modera il giornalista ed editore Gino Giammarino.

Da seguire.