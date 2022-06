Napoli, il sindaco Manfredi: “Nessun divieto ai panni stesi”. I panni stesi “resteranno, senza dubbio: sono stesi così perché nei vicoli stretti di Napoli, dove difficilmente entra il caldo del sole, solo in questa maniera si possono asciugare. E quindi, visto che noi i panni li vogliamo far asciugare dai nostri cittadini, non penso che questa ordinanza esisterà mai”.

Con queste parole il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rassicura i suoi concittadini e cerca di mettere un punto alle polemiche che lo hanno travolto dopo che la Giunta aveva ventilato l’ipotesi di voler vietare, nei quartieri popolari della città, di appendere fuori da balconi e finestre il bucato, se provoca ‘gocciolamento’.

La bozza delle nuove regole, datata 14 giugno, era dedicata al tema del decoro urbano, e tra provvedimenti come il contrasto alla vandalizzazione dei monumenti, prevedeva anche il divieto di “stendere o appendere biancheria, panni, indumenti e simili al di fuori dei luoghi privati, alle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via quando ciò provochi gocciolamento sull’area pubblica”.

Tanto è bastato per far esplodere la polemica politica e provocare una vera e propria rivolta della città, soprattutto attraverso i social. Nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio tam tam contro l’ ipotesi di dire basta all’antica usanza di mettere al sole e all’aria la biancheria, da tempo diventata un vero e proprio ‘simbolo’ della città. Cittadini di ogni età ed estimatori di Napoli e delle sue caratteristiche ‘iconiche’, sono sul piede di guerra, sottolineando che in città i problemi da risolvere siano altri.

L’attacco di De Magistris

Sui social è stato lanciato l’hashtag #iostendo, e l’ex sindaco Luigi de Magistris ha colto l’occasione al volo per criticare il nuovo primo cittadino: “Ma Manfredi è ò ver’ o ci fa ? Se la prende pure con i panni stesi e con il pallone, nella città degli scugnizzi e di Maradona. La verità è che Napoli non gli va giù, non la conosce e non la sente nel cuore e nell’anima. Giù la maschera professore, la verità amara è che Lei non è napoletano e non lo vuole nemmeno essere”, ha scritto sulla sua pagina Facebook l’ex sindaco.

Per ora il rischio che l’immagine da cartolina venisse cancellata è scongiurato. A renderlo noto è stata la Giunta Comunale attraverso una nota: “La sicurezza urbana è una priorità di questa Amministrazione. Esclusivamente questo tema sarà oggetto, come annunciato quando fu emessa un’ordinanza ora in scadenza, di un apposito regolamento da approvare in giunta per poi essere sottoposto al vaglio delle Commissioni competenti e poi del Consiglio comunale. Quanto alle misure relative al Decoro Urbano, pur necessarie per restituire un volto degno alla città lasciata nel totale degrado negli ultimi anni, non entrano in questo regolamento”.

Fonte Rainews