Napoli. Castel dell’Ovo. “Mediterraneo wine & food and travel”, 25-27.06.2022.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Mediterraneo wine & food and travel” 2022.

Sabato 18 giugno 2022, alle ore 12, presso la Sala Mascagni (piano terra) del Grand Hotel Vesuvio di Napoli è in programma la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della fiera internazionale “Mediterraneo wine & food and travel” organizzata da FagriFood, che si terrà a Napoli a Castel dell’Ovo, dal 25 al 27 giugno 2022.

Interverranno: Gianfranco Grieci presidente della F.Agr.I (Filiera agricola italiana) ente promotore della manifestazione; Valeria De Sieno direttore generale della Fiera; Elsy Aparicio

organizzatrice del Concorso AgriCouture; Gabriele Massa Capri Sommellerie; lo chef Renato

Bernardi; l’attore Patrizio Rispo ambasciatore del Gusto e Vino.

“La pandemia ha messo per due anni il mondo in ginocchio – commenta il presidente Gianfranco Grieci – oggi noi, con questa manifestazione abbiamo voluto cogliere i primi segnali di ripresa. Si tratta – annuncia – di una kermesse internazionale che per la prima volta, nel panorama fieristico, unisce le eccellenze enogastronomiche dei territori italiani ed esteri con il comparto turistico, proprio per sottolineare lo stretto legame esistente tra cucina, qualità dei prodotti e turismo”.

Da non perdere, da seguire.

Maurizio Vitiello