Positano: Montepertuso attesa per la grande festa della Madonna delle Grazie. Nella frazione di Montepertuso, c’è fervore per una delle feste più belle della costiera amalfitana: la Festa della Madonna delle Grazie, una delle solennità a cui i positanesi sono devoti.

Il 2 Luglio il borgo non solo s’illuminerà a festa, ci saranno anche funzioni religiose, processione, sfilata della banda ed un favoloso spettacolo di giochi di luce che rievoca il miracolo della Madonna.

L’evento è molto atteso in quanto, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, si potrà riprendere una tradizione che si tramanda da generazioni.

Inoltre per tale evento si stima un notevole afflusso da parte dei turisti e quindi una rinascita per uno dei borghi più suggestivi della costiera.