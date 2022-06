Montato oggi sulla Spiaggia Grande il Lido Positano. Montato oggi il Lido Positano: anche per questo 2022, il comune ha deciso di allestirlo, per garantire l’utilizzo di tale porzione della Spiaggia Grande per la balneazione ove vengano praticate tariffe agevolate per i turisti ed in forma gratuita per i residenti, a copertura degli oneri di servizio, e con la garanzia di offrire un servizio effettivo di spiaggia attrezzata che non si configuri, come sovente avviene per le aree libere, come spiaggia abbandonata.

Insomma, i residenti possono ora tornare ad usufruire di quello spazio allestito per loro e riservato loro da diversi anni.