Mondiali nuoto paraolimpico, ancora un bronzo per Angela Procida. A distanza di due giorni arriva il secondo bronzo per Angela Procida ai Mondiali di nuoto paraolimpico che si stanno tenendo in Portogallo. Dopo i 50 Rana, questa volta la campionessa ha dato il meglio di sé nei 100 dorso, posizionandosi al terzo posto, come nell’edizione precedente, questa volta dopo le atlete del Messico e di Singapore! Ora due giorni per recuperare e preparare la prossima gara di venerdì per i 50 dorso.