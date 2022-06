Mondiale di nuoto paraolimpico, medaglia di bronzo per Angela Procida. A Funchal per vivere l’esperienza del suo secondo mondiale, Angela Procida aveva annunciato “difficile ma non impossibile”, riferendosi anche alla gara dei 50 Rana di oggi, disputata con una categoria superiore. Medaglia di bronzo per lei che sarà impegnata martedì per il 100 dorso, venerdì per il 50 dorso e sabato per il 200 stile.