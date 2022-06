Mondiale Nuoto Paraolimpico, Angela Procida: “bisogna frenale l’entusiasmo”. Il Mondiale di Nuoto Paraolimpico, che si sta tenendo a Funchal, ha visto Angela Procida conquistare la medaglia di bronzo ai 50Rana. Una felicità che la stessa atleta vuole contenere in vista dei prossimi impegni che la riguardano. “Questa medaglia di Bronzo nei 50 Rana mi rende orgogliosa, ancor di più perché ho migliorato il mio personale. Ma ora bisogna frenare, per pochino, l’entusiasmo. Domani ho la mia seconda finale mondiale dei 100 Dorso, gara in cui all’edizione scorsa ho conquistato un bronzo, e vi ricordo che sarà alle ore 18.20 ITALIANE”, scrive in un post.