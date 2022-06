Mobilità turistica regionale: Atex trasmette una protesta ufficiale all’assessore al Turismo e al Presidente della Commissione Regionale trasporti

L’associazione Atex ha trasmesso una protesta ufficiale all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e al Presidente della Commissione Regionale trasporti Luca Cascone a seguito della conferenza stampa di qualche giorno fa sulla mobilità turistica regionale.

Sergio Fedele Presidente Atex Campania:

“Scandaloso ignorare “l’inferno Penisola Sorrentina “durante la conferenza stampa

Si dovrebbe alzare, forte, unita e autorevole la voce dei sindaci ,degli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, dei presidenti delle associazioni della filiera turistica, dei comitati e delle associazioni civiche.

È inammissibile che sulla mobilità turistica in Campania non si sia dedicata una sola parola alla drammatica situazione della accessibilità in Penisola Sorrentina e alla volontà di affrontare la questione.

La priorità più urgente della mobilità turistica in Campania viene totalmente ignorata per illustrare uno scenario paradisiaco di interventi e di progetti realizzati o da realizzare in altri territori campani

Eppure la Penisola Sorrentina è una delle Zone a Turismo Prevalente più note al mondo e che genera un Pil altissimo per la Campania.

L’assessore regionale al Turismo Casucci e il presidente della Commissione Trasporti Cascone hanno voluto evitare di affrontare questa assoluta priorità.

Con l’aggravante che entrambi sono stati ripetutamente e anche recentemente sollecitati da numerose associazioni della filiera turistica locale ad intervenire.

Anche durante recenti incontri promossi dagli operatori turistici locali da cui sono scaturite analisi e proposte al momento totalmente ignorate.”