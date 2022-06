Minori, una piccola fontanina installata al posto della storica ed artistica “Fontana dei leoni”

Minori, la storica “Fontana dei leoni” della prima metà del XIX secolo, è stata di recente spostata da piazza California a piazza Umberto I, ex piazza del Popolo. Una decisione avvenuta con l’approvazione del PUC nel 2016 con la precisazione che quella era la sua collocazione originaria. Una scelta che non è stata gradita da molti cittadini che avrebbe preferito lasciare la “fontana moresca” nella collocazione alla quale erano oramai abituati. In effetti la fontana si trovava originariamente nella Piazza del Popolo e fu spostata dopo la prima guerra mondiale per realizzare un Monumento ai Caduti nel 1924.

Non stiamo parlando di una semplice fontana ma di un’opera di pregio arricchita dalla presenza di due leoni in marmo, forse risalenti alla costruzione della chiesa di Santa Trofimena, probabilmente del XII secolo.

Ed ora, nel vuoto lasciato dalla bellissima e monumentale fontana, è stata installata una semplice fontanina che certamente servirà a donare refrigerio a turisti e cittadini ma che lascia quell’angolo di Minori, vicino al campetto sportivo, vuoto e privo di quella che per tanti anni è stata la sua immagine caratteristica.

Anche se la scelta di riportare la fontana nella sua collocazione originaria è stata sicuramente ben ponderata.