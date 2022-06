Minori, spostata la fontana della discordia. Video di Valeria Civale che ringraziamo. Nella cittadina della Costiera amalfitana, dopo i lavori, è stata spostata la fontana moresca. La scelta del sindaco Andrea Reale è stata contestata da molti della Città del Gusto in Costa d’ Amalfi.

In pratica la “Fontana dei leoni” che è della prima metà del XIX secolo, è stata trasferita dalla piazza California a piazza Umberto I, ex piazza del Popolo. Una decisione avvenuta con l’approvazione del PUC nel 2016, con la motivazione che era quella la collocazione originaria, non gradita dai cittani , nel vuoto si era parlato di fare un parco giochi.

Sicuramente di pregio sono i due leoni in marmo, sculture medievali, forse risalenti alla costruzione della chiesa di Santa Trofimena, probabilmente del XII secolo. A reustaurare è stato Aurelio Talpa che ha riportato all’origine la statua, come ha detto Lina Sabino, della Soprintendenza Archeologica di Salerno, originariamente si trovava nella piazza del Popolo e fu spostata dopo la prima guerra mondiale per realizzare un Monumento ai Caduti nel 1924, quindi questa sarebbe la collocazione originaria.

Ma c’è da dire che la vita sociale ed economica oggi si svolge dove era la fontana e non al centro, anche Positano e Amalfi potrebbero chiedere di ripristinare uno la statua di Flavio Gioia, spostata ad Amalfi, e l’altra i leoni, che stanno a Positano . Difficile capire cosa sia meglio in effetti, ma le discussioni sono servite a far conoscere meglio questa fontana.

Speriamo che qualcuno ha pensato almeno a metterci una targa descrittiva in italiano ed inglese.