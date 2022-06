Minori, possibile teatro all’aperto

Minori, Costiera amalfitana Molti minoresi, compreso il sempre critico sottoscritto, iniziano ad osservare piazza del Popolo con un occhio diverso. Si, perchè il nuovo assetto, con la tanto discussa fontana moresca che troneggia nella piazza stessa, con attorno tanti tavoli che la .fanno somigliare ad una elegante, fresca ed invitante sala da pranzo all’aperto frontemare, hanno mutato e di molto l’aspetto originario

Non tutti, compreso il sottoscritto, credono però alla favola del completamento del centro storico perchè, si sa, lo spazio vasto lasciato dalla fontana alla fine del lungomare serve per altri scopi, per altri interventi. Sarebbe utile, perà, spostare (siamo in fase di spostamenti) quel campetto di tennis, destinandolo al altra collocazione e ricavandone, veramente, un o spazio da far usufruire dai bambini, con atteezzi adatti

Il vuoto lasciato dalla fontana potrebbe avere una unica destinazione: zona teatro all’aperto oppure spazio letterario oppure luogo di incontri.

Noi l’abbiamo buttata in attesa che qualcuno la faccia sua.