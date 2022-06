Minori per Tutti, affisso il manifesto sulle problematiche che affliggono il paese: “La ragione aveva torto?”

La razionalità a volte fa brutti scherzi. Fa aumentare la prudenza e contemporaneamente il livello anche di indulgenza in alcuni contesti. A Minori siamo arrivati a livelli di tollerabilità molto alti. Ormai siamo un paese dove ci va bene tutto. Ci si lagna lì per lì e poi si dimentica tutto dopo un po’. Tutti o quasi tutti ci lamentiamo per ottenere una migliore gestione della cosa pubblica, per come si potrebbe fare meglio nella gestione dell’ordinario ma, al momento clou delle votazioni comunali, nazionali, o regionali che siano, o nella costituzione delle liste, l’impegno viene sempre a mancare e la ragione prevale sempre sulla scintilla della passione, sul coraggio, sulla voglia di cambiamento. La Via Vecchia, anzi la Via NOVA nun’a vulimm lascià.

La ragione ci dice che le cose in fondo, vanno bene cosi. Ci va bene l’interminabile lavoro della Fontana a Piazza Umberto, dove solo due operai specializzati (ogni tanto tre) hanno affrontato un lavoro in due cantieri differenti per mesi ? (i lavori dovevano terminare il 1° febbraio). Chi aveva il compito di vigilare i lavori non l’ha fatto in modo adeguato, ad esempio i basalti in direzione San Giovanni a Mare sono stati sollevati e riposizionati ben tre volte, due volte per sistemare gli allacci idraulici e una per fare arrivare i cavi elettrici.

La condotta sottomarina sicuramente è un lavoro utile per l’intera comunità. Ci va bene che sia stato fatto a maggio, all’inizio della stagione estiva, bloccando l’accesso alla spiaggia per quasi una settimana? Siamo sicuri che non si potesse sollecitare prima la Provincia? Il problema della condotta era risaputo da quest’inverno. Abbiamo regalato ai nostri primi turisti una cartolina di una “Minori cantiere a cielo aperto”.

Ci va bene che l’amministrazione tace sul fallimento del Progetto dei parcheggi pertinenziali, tutto fermo da mesi? In più l’ultima società che si è aggiudicata i lavori ha predisposto anche un ricorso al Tar. Ricordiamo che già esiste un procedimento giudiziario su questo progetto faraonico lanciato nel lontano 2011 con la Saiseb Tor di Valle (una richiesta di risarcimento che supera il milione). Ci va bene che l’ingegnere Marini abbia fatto da supporto al Rup per questo progetto per anni, percependo compensi a dir poco elevati (90.000 euro) per una comunità come la nostra?

In tema parcheggio, ci va bene che con 10/15 euro al giorno, nei mesi estivi (le tariffe cambiano a seconda della zona) un ospite che alloggia in una struttura ricettiva di Minori possa parcheggiare tutta la giornata a discapito dei residenti che durante l’estate sudano “sette camicie” per trovare un posto o per pagare un parcheggio privato? Oltre al pulmino (pagato profumatamente dai cittadini senza nessun contributo privato, l’ultimo anno 48.000 euro) che in estate lavora prettamente per i nostri vacanzieri che alloggiano nelle parti alte di Minori, non è un’agevolazione un “pochino” esagerata?

Ci va bene che l’amministrazione non abbia rinunciato all’idea del Tunnel e aspetti un secondo progetto?

Ci va bene che a distanza di cinque anni il Campo Sportivo Leo Lieto non abbia degli spogliatoi funzionanti?

Ci va bene che la problematica dello sfiatatoio a Piazza Cantilena non sia ancora stato risolto e, nel caso di una bomba d’acqua, la spiaggia centrale sarà di nuovo allagata da un fiume in piena?

Ci va bene che ci sarà un aumento delle tariffe dell’acqua per tutte le utenze domestiche? A Cava confrontandoci direttamente con il direttore generale dell’Ausino abbiamo constatato insieme che le quote fisse sono aumentate, alcune raddoppiate. Il sindaco nel dare ragguagli sulla situazione “bollette Ausino”, nel suo classico messaggino serale su whatsapp ha omesso questo “microscopico¬macroscopico” dato. Questo aumento si va ad addizionare all’aumento delle lampade votive, aumentate all’incirca di 4 euro.

La ragione aveva torto? Per noi si. Minori in questi 12 anni di gestione Reale doveva cambiare volto, invece l’unica cosa che è cambiata è l’aumento dell’indifferenza e dell’apatia di questo paese, diventato profondamente egocentrico. Una svolta è più che necessaria.

I consiglieri comunali

Antonio Cioffi

Alberto Parascandolo