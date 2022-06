Minori, per la Fontana Moresca tutto o.k.

Ricordate l’affaire “fontana dei leoni” a Minori? Ricordate lo spostamento osteggiato ma “autonomo, senza intervento, del popolo”?

E’ tutto a posto : LA FONTANA TRONEGGIA IN PIAZZA DEL POPOLO A MINORI, CONSIDERATA LA PIU’ BELLA PIAZZA FRONTE MARE TRA QUELLE DEI CENTRI DELLA COSTA. Ed ora affogata da questo monumento che nessuno avrebbe voluto in …. cammino.

Lavori iniziati nella notte dei tempi, non ancora ultimati (e siamo alla vigilia della festa patronale del 13 di luglio), con ancora all’opera qualche operaio e due signore che provvedono a spargere qualcosa (forse stucco speciale) nelle fessure ed in alcuni punti danneggiati (non riuscendo a camuffare le rotture più evidenti).

Ma c’è dell’altro.

Molti (non certo noi ex atleti dei tempi della gioventù) hanno difficoltà ad attraversarla perché la restante parte, non occupata dalla fontana moresca, è impegnata da tavoli e sedie asserviti ai locali che vi si affacciano e che, come spesso ripetuto, hanno dato allo spazio la definizione d’una grande sala di ristorazione all’aperto con odori inconfondibili (chi è del ramo mi capisce).

Bisogna essere bravi in gimkana!

L’unico spettacolo accettabile è quello della frequenza di una clientela per lo più straniera, educatamente seduta, non rumorosa che consegna una idea della frequenza di un certo tipo di clientela del sito MINORI. Quando lo scrivente iniziò questo tipo di servizio nel lontano 1978, nella medesima piazza, venne quasi guardato con incredulità (io la chiamo invidia).