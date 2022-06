Minori, l’Amministrazione comunale piange la scomparsa di Carlo Di Spirito, ospite e benefattore della città.

A nome dell’intera comunità esprimo rincrescimento e cordoglio per la scomparsa del caro Sig. Carlo Di Spirito, ospite benvoluto, amico fraterno di Minori, disinteressato benefattore cui l’intera cittadinanza rivolge espressioni di gratitudine e di affetto. Le manifestazioni di reciproco apprezzamento tra Minori e Di Spirito si sono consolidate nel corso degli anni in virtù di una riconosciuta nobiltà d’animo, palesata nei tanti segni concreti attraverso cui egli ha voluto dimostrare il suo amore per la nostra città. E’ di pochi mesi fa, tra l’altro, la cospicua donazione a favore del locale cimitero, allo scopo di ampliarne gli spazi e di migliorarne i servizi. Nel salutare con rimpianto l’amico generoso, Minori porge alla famiglia condoglianze sentite e sincere. La salma giungerà a Minori da Montecarlo Mercoledì 22 Giugno. Nella Basilica di Santa Trofimena alle ore 16.30 sarà celebrato il rito esequiale cui seguirà l’inumazione presso il Cimitero di Minori. Riposi in pace.