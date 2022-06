Minori e la tassa di soggiorno, usiamola per la vigilanza notturna contro schiamazzi e vandali anche a Positano e Ravello

Da Minori in Costiera amalfitana la riflessione del nostro perno sulla Divina , Gaspare Apicella, giornalista, professore in pensione, imprenditore alberghiero, ma soprattutto cittadino dotato di senso civico. E’ inutile andare a fare l’elenco dei danni notturni provocati da esuberanze ingiustificabili dovute in gran parte all’abuso di alcol, schiamazzi, vandalismi, dalle auto rigate a vasi di fiori distrutti, anche aggressioni e violenze dovute dai fumi dell’alcol, interventi del 118 e carabinieri con spreco di risorse pubbliche enormi. Occorre intervenire prevenendo e attivare controlli notturni. Lo spunto su quello che succede a Minori vale anche per il resto della Costiera amalfitana, anche per località d’eccellenza come Positano e Ravello, ed è giusto sollevareil problema. Non possiamo che ringraziare, come sempre, Gaspare

La riflessione di Gaspare Apicella per il problema degli schiamazzi e vandalismi notturni a Minori che vale per quasi tutta la Costiera amalfitana

Siamo tutti consapevoli che le entrate della tassa di soggiorno per Minori sono inferiori a quelle di Ravello, Amalfi e compagnia, anche perchè non c’è alcun controllo sulle miriadi di case vacanza o stanze in affitto o terranei trasformati in casa o bed and breakfast. Se queste versassero quanto dovuto o quanto indebitamente riscosso o non riscosso per non “apparire”, le cose miste alle gabelle riscosse dagli alberghi, darebbero una cifra abbastanza soddisfacente.

Questa cifra potrebbe anche consentire l’assunzione di personale per l’ordine e la sicurezza (durante il giorno viene chiamato corpo di vigilanza urbana) destinato al controllo serale e notturno. Qualcuno, alle osservazioni mosse, giustamente risponde “non siamo vigili notturni”

Allora? Vogliamo farci un pensierino? Vogliamo chiedere a quanti operano nel campo turistico, ove mai il Comune non avese fondi a sufficienza, di dare una mano economica? Immaginiamo la risposta.

Comunque noi riproponiamo l’invito al Comune a voler assumere personale per la sicurezza notturna ed agli operatori di mettere mano alla tasca ( che quest’anno si prevede non vuota anche se si è in fase di recupero del perduto). E quando parliamo di contribuire ci rivolgiamo anche agli esercenti delle sale ristorante all’aperto, nelle piazza diventare sale da pranzo all’aperto su suolo pubblico (anche se è a pagamento)