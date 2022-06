Migliorano i collegamenti per Furore, istituite dieci nuove corse della Sita

Furore. Grazie all’interessamento del sindaco Avv. Giovanni Milo migliorano i collegamenti con la città della costiera amalfitana grazie all’inserimento di dieci nuove corse della Sita. Un provvedimento molto apprezzato dal comune di Furore e soprattutto dai residenti che sono spesso danneggiati dalla presenza dei tanti turisti che, arrivando dal Sentiero degli Dei, riempiono gli autobus che arrivano a Furore stracolmi ed impossibilitati a far salire a bordo altre persone. E sovente gli abitanti di Furore sono costretti ad attendere ore prima di poter prendere un autobus. Ci auguriamo che, con questo incremento delle corse, si possa finalmente porre fine a questo problema.

Ma da Furore arriva anche un’altra bella notizia, perché per la prima volta la città della costiera amalfitana avrà anche un vigile ausiliario. Un importante contributo per la viabilità che diventa sempre difficolta nel periodo estivo. Per la prima volta nella storia, quindi, ci sarà un controllo al Fiordo di Furore, punto caldo del comune costiero.