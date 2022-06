Meta, traffico paralizzato verso Punta Scutolo con una lunga fila di auto ferme sotto il sole. A causare il blocco probabilmente un incidente stradale verificatosi verso le 15.00. Al momento non siamo in grado di fornire ulteriori particolari ma invitiamo tutti alla massima prudenza evitando – se possibile – di raggiungere il tratto viario interessato per non restare imbottigliati nel traffico.