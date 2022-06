Meta, taglio erbacce e pulizia strade ad Alberi. Ecco il provvedimento di viabilità

Meta, dal 20 al 25 giugno verrà eseguito l’intervento di taglio e rimozione erbacce e di pulizia delle strade di Alberi. Al fine di consentire le operazioni il Comune – con Ordinanza n. 97/2022 – istituisce

– dal 20 al 24 giugno 2022 dalle ore 05.00 alle 11.00 (e comunque fino al termine dell’intervento) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nei tratti di strada della Frazione di Alberi che saranno individuati mediante apposizione di avvisi in cartoncino

– per il giorno 25 giugno 2022 dalle ore 03.00 alle 09.00 (e comunque fino al termine dell’intervento) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Alberi (nel 1° e 2° Petrale).