Meta, successo della seconda edizione del memorial “Rosa Porzio”. Si è svolto nei giorni 3-4-5 giugno il secondo Memorial “Rosa Porzio“ segretaria indimenticabile della scuola calcio Us Meta mancata nell’agosto del 2018 a causa di un incidente stradale proprio del 3 giugno di quattro anni fa, ha passato tanti anni a veder crescere i ragazzi della scuola calcio e proprio per questo che si è voluto ricordare la cara Rosa “non con una lacrima ma con un goal”. Tre giorni all’insegna dello sport e della correttezza con la partecipazione di tante squadre amiche (oltre all’US meta società organizzatrice sono intervenuti: Massalubrense calcio – Club napoli C/mmare – Apuzzo di Pimonte (detentrice uscente) – F.C. Sant’Agnello – Sorrento 1945 – Victoria Marra e F.C. Oliviero) che hanno dato vita a partite avvincenti nel rispetto degli avversari.

Si ringrazia il comune di Meta nella persona del Sindaco Giuseppe Tito e dell’Assessore allo Sport Roberto Porzio che insieme ala famiglia Manzi e a tanti amici, con la presenza della croce bianca. Tutti insieme, con il loro contributo hanno dato la possibilità di creare un torneo curato nei dettagli.

In campo sia la fase a gironi che nella fase finale neanche il caldo ha fermato la voglia dei ragazzi di giocare e divertirsi per aggiudicarsi il torneo, gare di livello, ha visto il primo posto e con esso il trofeo andare alla Squadra “F.C. Oliviero” che a sorpresa ma non troppa ma con tanta tenacia e bravura ha ribaltato i pronostici eliminando prima ai rigori la squadra di casa dell’Us Meta in semifinale e poi l’altra favorita Victoria Marra in finale per 2-0. Terzo posto proprio la squadra di casa che batte nella finale di consolazione il Club Napoli a sua volta sconfitto dal Victoria Marra in semifinale. La coppa Disciplina va al F.C. Sant’Agnello che ha preceduto il Meta e il Massa, aggiudicandosi la coppa , inoltre ad ogni partecipante è stato dato in ricordo una sacca per il mare. Un grazie ulteriore a tutti e un arrivederci al prossimo anno.