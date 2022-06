Meta, solenne Processione del Corpus Domini della Parrocchia Santa Maria del Lauro. Percorso e provvedimento di viabilità

Meta. La Parrocchia Santa Maria del Lauro di Meta, nell’ambito della Solennità del Corpus Domini, ha organizzato per le 19.00 di oggi, domenica 19 giugno, una processione che interesserà alcune strade cittadine.

Il Comune – con Ordinanza n. 96/2022 – al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni nel migliore dei modi e nella massima tranquillità per i partecipanti e visitatori stabilisce per domenica 19 giugno la chiusura delle strade interessate e l’istituzione del divieto di sosta sulle stesse come di seguito riportato:

– dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (e comunque fino al passaggio della processione) il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti tratti di strada interessati dall’itinerario della processione: Piazza del Lauro (Basilica) – Corso Italia – Piazza V. Veneto con benedizione Eucaristica – Corso Italia – Via C. Colombo – Via A. Cosenza – Piazza Ascensore – Via S. Lucia – Via Lamma – Piazza Scarpati con benedizione del mare – Via dei Cafiero – Via Caracciolo – Piazza Casale con benedizione Eucaristica – Via Vocale – Via del Lauro – Piazza del Lauro (Basilica).

Sarà sospesa la sosta a pagamento con parcometro nelle predette strade.

In caso di passaggio di autoambulanza o di veicoli di emergenza sul percorso della manifestazione, i partecipanti saranno tempestivamente avvisati da personale dell’organizzazione e si disporranno sul lato destro della strada per favorirne il transito.