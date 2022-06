Meta, pulizia caditoie di alcune strade del territorio. Ecco le zone interessate dal divieto di sosta

Meta. Nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2022 dalle 00.00 alle 06.00 verrà eseguito l’intervento di pulizia delle caditoie posizionale in Via F. Gioia, in Via S. E De Martino e in Piazza S. Ruggiero.

Al fine di consentire l’espletamento delle attività il Comune di Meta – con Ordinanza n. 98/2022 – istituisce:

– Per il giorno 23.06.2022 dalle 00.00 alle 06.00 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo Via F. Gioia, dall’incr. con Corso Italia e proseguendo in Via S. E De Martino, segnatamente dove sono posizionate le caditoie.

– Per il giorno 24.06.2022 dalle 00.00 alle 06.00 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo Via F. Gioia, dall’incr. con Via C. Colombo e proseguendo per il piazzale Stazione fino all’incr. con Via S. E. De Martino, e in Piazza S. Ruggiero, segnatamente dove sono posizionate le caditoie.

– Per il giorno 25.06.2022 dalle 00.00 alle 06.00 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo Via C. Colombo, dall’incr. con Corso Italia fino all’incr. con Via F. Gioia, segnatamente dove sono posizionate le caditoie.

I tratti stradali interessati saranno delimitati ed adeguatamente segnalati, di volta in volta, a seconda dell’andamento dei lavori, a cura della ditta esecutrice.

Viene, altresì, istituito il limite massimo di velocità 30-20-10 km/h in sequenza di avvicinamento al cantiere.