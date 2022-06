Meta provoca con le targhe alterne. Gli altri Comuni e la Regione Campania stanno a guardare

A seguito dell’ordinanza emessa dal Comune di Meta che prevede l’istituzione delle targhe alterne va constatata la gravità di aver parlato tanto di mobilità senza prendere in seria considerazione la penisola sorrentina, ogni giorno soffocata dal traffico.

Il Corso Italia, che collega Meta con Sorrento, ogni giorno viene percorso da migliaia di veicoli tra cui tir e autobus di grandi dimensioni che sicuramente rappresentano un pericolo per delle strade che, per conformazione e grandezza, non sono idonee ad accoglierli. Positanonews propone di vietare l’ingresso ai grandi autobus ed ai grandi camion dopo le 8 di mattina.

Inoltre, sarebbe anche da prendere in considerazione l’ipotesi del senso unico riproponendo quanto proposto tempo fa dal compianto Dott. Paolo Castellano il quale immaginava, appunto, come tentativo di soluzione al problema del traffico in penisola sorrentina l’istituzione del senso unico su tutto il Corso Italia, sul modello di Piano di Sorrento dove tale regolamentazione del traffico vige, con successo, da molti anni. Consapevole, poi, del problema legato ai camion ed agli autobus ipotizzava per tali mezzi un percorso alternativo per Sant’Agata di Massa Lubrense.

Alla fine il Dott. Castellano non ha avuto il tempo di portare avanti le sue idee ma forse questo potrebbe essere il momento giusto per riprenderle in considerazione nel tentativo di risolvere un problema divenuto oramai enorme e che sicuramente andrà a peggiorare con la stagione estiva stante l’aumento dei veicoli in circolazione.