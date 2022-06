Meta, Pina Mastellone di “Chiaro di Luna” premiata nelle eccellenze imprenditoriali napoletane

Meta. Un bellissimo ed importante riconoscimento per Pina Mastellone del negozio “Chiaro di Luna” che è stata premiata nelle eccellenze imprenditoriali napoletane per essersi distinta nella propria attività. Ha ricevuto il riconoscimento nella giornata di oggi presso il Teatro Palapartenope di Napoli nell’ambito del premio “Fatto a Napoli” con la collaborazione della Camera di Commercio.

Un riconoscimento meritato e che premia la sua grande passione per il lavoro ed il gusto innato che la porta ad offrire alla propria clientela una scelta sempre basata sull’eleganza e sul gusto, spaziando tra colori e modelli capaci di soddisfare veramente tutte le esigenze.