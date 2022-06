Riceviamo e Pubblichiamo.

Meta, Sorrento ( Napoli) Spettabile Direzione di PositanoNews, Vi mando un mio articolo che Voi come altre volte lo visionerete prima di pubblicarlo. Qual’ora noterete punti a rischio li modificherò. Grazie Meta 08/06/2022

Come scritto sul mio articolo: Lo sfogo di un cittadino, vado a scrivere,” Lo sfogo di un cittadino ” seconda parte

E’ mia abitudine recarmi, ogni Domenica sul Cimitero di Meta, dove riposano in pace i miei genitori, parenti, amici. Inizio a pregare appena entrato,e,smetto all’uscita. Vi rimango per più di mezz’ora. Camminando tra le tombe mi capita di notare persone di mia conoscenza che si sono addormentate nella pace del Signore, alle quali dedico una mia preghiera. Detto questo, però non posso fare a meno di far presente in che stato pietoso si trova il terrazzamento superiore dove ora si sta inumando, allegherò delle foto che lo dimostreranno. Mi chiedo : perché l’inumazione non è iniziata dall’inizio del terrazzamento? Da più di due Anni quello spazio e li abbandonato, non mi meraviglierei se da un momento all’altro tale spazio venisse lottizzato per la realizzazioni di mausolei privati. Qualche Anno fa lessi che sul cimitero a Meta era tutto esaurito, a rafforzare questo, furono eliminati circa 80 posti per inumazione sia a DS che a SN nel viale d’ ingresso mettendo il manto erboso. Nonostante ciò di spazi ne avanzano. Altra mia constatazione : prima della Pandemia, fu messo un Display attaccato alla struttura della scuola elementare e poi tolto e spostato sull’aiuola incrocio tra Via Flavio Gioia con Via Eduardo De Martino. Su questo, a parte le regole da seguire per il Covid – 19, viene visionata la scritta: BENVENUTI A META, tale scritta andrebbe sostituita con: BENVENUTI ALLA SPIAGGIA dove sono concentrati tutti gli interessi, e, quel Display con la scritta, BENVENUTI A META, andava messo , sulla SS.145 all’entrata di Meta. Ho notato e visto il chiosco realizzato sulla piazzetta dei Gradoni dei pescatori, quel lampione ci sfigura per cui andrebbe sostituito con un disco spaziale. Per la sua realizzazione è stato espiantato un giovane pino e ripiantato in fondo alla Conca dove difficilmente si adatterà e avrà vita breve. Non basta la movida che si crea giù alla spiaggia, bisogna ampliarla e continuare ad abbrutire Meta. Giorni fa ho letto su Positano News, un articolo con il quale i cittadini chiedevano al Sindaco di limitare il flusso dei bagnanti. Il sindaco dice che rispetto a prima le cose sono migliorate; in che senso e Cosa farà ? nulla visto quello che compare scritto sul Display : BENVENUTI A META. Continuo dicendo: Le strade asfaltate di recente sono state riasfaltate giustificando tale intervento perché la comunità Europea stanziava fondi ai comuni per la manutenzione delle strade. L’unica strada che andava riasfaltata, era quella di Via Caracciolo che va dal vallone che separa Meta da Piano, cosa che doveva fare chi lo fece a suo tempo in modo non professionale e certamente non gratis . Corso Italia N° Civ. 166/168 : In data Maggio 2014, l’attuale Sindaco diede in concessione l’aiuola ivi presente al Bar Federica. Contestai subito quella concessione facendo presente, che, quell’aiuola, verde pubblico era anche mia e non accettavo che essa venisse data in concessione a scopo di lucro e che questa doveva ritornare aiuola. Non mi sono arreso, e, con caparbietà, dopo sette anni quell’aiuola è tornata aiuola e riqualificata. Dopo vari contatti, sia con l’A.N.A.S. che con il Comune per la situazione di pericolo che si era venuta a creare in quel punto per la presenza di auto e scooter, fu redatto un progetto che portava a tagliare parte del marciapiede in modo da lasciare libera la corsia verso Sorrento mettendo in sicurezza tutti i cittadini che circolano sulla SS. 145 e per noi condomini del parco Dresda. In quel punto, è stata fatta e rifatta più volte la segnaletica orizzontale con l’aggiunta di un segnale che limita la velocità a 30 Km h con il rilevatore di velocità, questo, mai visto funzionare. Il rilevatore, rileva la velocità ma non sanziona. Secondo Voi, un auto o uno scooter che arriva dalla piazza a 80 Km vede quel segnale? pura illusione, e poi chi viene da Piano, può fare 80/100 Km h?. Mi aspetto che, dopo vari interventi, si arrivi alla realizzazione del progetto come era stato redatto : sul lato SN verso la piazza stalli bianchi a spina di pesce gratis per gli scooter, sul lato DS strisce blu per le auto a sosta a tempo rispettando la fermata del’EAV e l’orario per il carico e scarico. Chiudo questo mio articolo commentando ciò che è stato realizzato sullo scritto sul libro ai piedi del monumento giù alla piazzetta “STELLA MARIS” : Mi trovavo, assieme ai miei amici in quel posto dove era in sosta un BUS turistico, dopo un po’, provenienti dal Giosuè a Mare, arrivarono dei cittadini, non di Meta che si sistemarono nel Bus. Due di questi in attesa di salire, si fermarono a leggere lo scritto presente sul libro commentando che sarebbe stato opportuno rendere leggibile quello scritto. A questo punto, mandai un WhatsApp al Sindaco spiegando l’accaduto per cui chiedevo sua autorizzazione di poter Io intervenire, non ottenni risposta. Dopo qualche giorno, per un altro motivo, il Sindaco alle ore 20.30 mi telefonò, in questa telefonata precisò che aveva fatto intervenire sullo scritto. Il giorno successivo recatomi giù alla “STELLA MARIS” notai che era stata usata una pittura non adatta allo scopo e che per toglierla si rischiava di rovinare ciò che era scritto. Non mi si poteva dare l’autorizzazione? L’avrei fatto bene e Gratis.

Francesco Saverio Pollio