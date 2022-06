Meta la magia de “La Conca”, mangiare sul mare come in un sogno. Siamo qui in un angolo di paradiso, da un lato si ammira la costa di Sorrento, poi il Golfo di Napoli, la luna e il mare su uno stabilimento che sembra la tolda di una nave. Antonio Cafiero, di storica famiglia metese, con la moglie Rita ha portato avanti con amore questa attività, lo stabilimento nato con un grande maestro d’ascia come il papà Mario, il ristorante nato proprio 20 anni fa, nel giugno 2002, ha portato la cucina di qualità sul mare e la destagionalizzazione, si può dire che l’idea di vivere il mare d’inverno qui trova la sua realizzazione molto prima di tanti altri. I suoi figli Mario e Lorena stanno proseguendo per questa strada apportando nuova linfa e vitalità, circondati da uno staff eccezionale, capacità, intelligenza, professionalità e umanità caratterizzano tutti i dipendenti della Conca e ne rappresentano lo “spirito” . Un posto paradisiaco dove si trova una atmosfera unica e una grande cucina di pesce e del territorio. Qui siamo davvero nella storia della cucina di mare, di antica e storica generazione, che ha il mare nel sangue. Nato nel 1957 con il papà di Antonio, un bravissimo maestro d’ascia Mario, come stabilimento balneare , la Conca è poi diventata un punto di riferimento nella ristorazione di mare. Per la prima volta Meta è uscita nelle migliori guide italiane e internazionali dalla Slow Food, di cui Antonio ha abbracciato i principi idealmente da sempre, alla guida Veronelli, Gambero Rosso, Espresso, passaggi su riviste nazionali e televisioni. È uno dei posti migliori che abbiamo mai conosciuto, venire qui ti da la garanzia che esiste un posto che da benessere grazie al lavoro di tutti, simpatia, cordialità e sensibilità di tutti fanno il resto. Stare alla Conca è come stare in famiglia e qui si trova , come dice Antonio, la Conca terapia.

In questo link il sito con le informazioni