Meta, il sindaco Tito sulle targhe alterne: “Domani parleremo con il Prefetto”. Nel corso di questo fine settimana, abbiamo incontrato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito. Con lui abbiamo parlato della nuova ordinanza che regolamenta le targhe alterne.

“Diciamo che oggi la giornata ha funzionato: dal dispositivo che entrerà in vigore il primo luglio penso che le persone si siano anticipate. Noi domani abbiamo una call con il Prefetto, gli illustrerò l’ordinanza e gli chiederemo formalmente di emettere anche una circolare per consentire, all’indomani della risposta del Tar, che ha sospeso le ordinanze per i parcheggi estivi, di fare un intervento puntuale da parte del Prefetto. Anche per i parcheggi. L’idea è quella di invertire: ove mai ci sia dispari ad Amalfi, facciamo pari in Penisola Sorrentina”.