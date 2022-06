Meta: il sindaco annuncia nuovi interventi sul traffico. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha annunciato nuovi interventi per regolamentare il traffico. Per questo motivo domani, lunedì 20 giugno 2022, a partire dalle ore 13 il primo cittadino sarà in diretta sul suo profilo Facebook.

“Vi aspetto, parleremo di traffico e viabilità. Comunicherò tutte le scelte che prenderemo con ordinanza”, ha detto Tito.